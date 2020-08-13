Aamir Khan'dan Adana’da ciğer şov!

Film çekimleri için geldiği Niğde'den Adana'ya geçen dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan burada hem film için çevreyi inceledi hem de ciğer kebabı pişirip yedi. O anlar kameralara böyle yansıdı.