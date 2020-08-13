Aamir Khan'dan Adana’da ciğer şov!
Film çekimleri için geldiği Niğde'den Adana'ya geçen dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan burada hem film için çevreyi inceledi hem de ciğer kebabı pişirip yedi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Türkiye'de çekilecek filmi için geçenlerde Niğde'ye gelen oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Niğde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geçti. Burada film için inceleme yapan Khan, kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'nda ise mangalın başına geçip ciğer kebabı pişirip yedi.
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13 Ağustos 2020 Perşembe 10:33
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