Aapo Halme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Halme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aapo Halme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aapo Halme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aapo Halme 22 Mayıs 1998 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Aapo Ilmari Halme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aapo Halme Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Aapo Halme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aapo Halme'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aapo Halme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aapohalme/

Aapo Halme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aapo Halme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aapo Halme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aapo Halme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

3 Ocak 2018 yılında Leeds

3 Temmuz 2019 yılında FC Barnsley

25 Temmuz 2022 yılında HJK Helsinki

Aapo Halme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aapo Halme şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aapo Halme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Honka

Finlandiya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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