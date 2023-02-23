Aapo Hypponen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Hypponen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aapo Hypponen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aapo Hypponen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aapo Hypponen 4 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aapo Hypponen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aapo Hypponen'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aapo Hypponen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aapo Hypponen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aapo Hypponen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aapo Hypponen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC KTP

Aapo Hypponen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aapo Hypponen şuan FC KTP takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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