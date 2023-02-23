Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aapo Maenpaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aapo Maenpaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aapo Maenpaa 14 Ocak 1998 tarihinde Hämeenlinna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aapo Maenpaa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Aapo Maenpaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aapo Maenpaa'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aapo Maenpaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aapo Maenpaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aapo Maenpaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aapo Maenpaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Ocak 2017 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2022 yılında Ilves

Aapo Maenpaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aapo Maenpaa şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aapo Maenpaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJS

Finlandiya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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