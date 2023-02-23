Aapo Venermo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Venermo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aapo Venermo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aapo Venermo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aapo Venermo 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aapo Venermo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aapo Venermo'nin FC Honka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aapo Venermo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aapo Venermo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında FC Honka II
1 Ocak 2023 yılında FC Honka
Aapo Venermo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aapo Venermo şuan FC Honka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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