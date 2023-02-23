Aapo Venermo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Venermo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aapo Venermo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aapo Venermo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.