Aarom Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aarom Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aarom Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aarom Fuentes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aarom Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aarom Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aarom Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aarom Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aarom Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aarom Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aarom Fuentes 12 Haziran 2002 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aarom Jairsinio Fuentes Falcón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aarom Fuentes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aarom Fuentes'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aarom Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaromfuentes_12_01/

http://www.facebook.com/aaronjarsinio.fuentesfalcon

Aarom Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aarom Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Aarom Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aarom Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

Aarom Fuentes kimdir

Aarom Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aarom Fuentes şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Lima, Universitario de Pisco, Deportivo Municipal

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Aarom Fuentes nereli

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