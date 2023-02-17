Aaron Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Aguero 28 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Rodrigo Agüero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Aguero Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Aguero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Aguero'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aaron Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Aguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında CA Huracán LH

1 Şubat 2023 yılında CD Maipú

Aaron Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Aguero şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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