Aaron Boupendza kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımdan geldi? Hangi mevkide oynuyor?

Süper Lige yeni yükselmesine rağmen oynadığı futbol ile futbolseverlerin beğenisini kazanan Hatayspor'da Aaron Boupendza performansı ve adı transfer dedikodularına karışması nedeniyle merak ediliyor. Bizlerde sizler için haberimizde detaylara yer verdik.

AARON BOUPENDZA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Aaron Boupendza 07 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda şehrinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki futbolcu kariyerine CF Mounana başladı. Daha sonra 2016 yılında Fransa'nın Bordeaux takımının alt yapısına geçti. Sırasıyla Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra Bordeaux'ya geri döndü. 2020 yılının Ağustos ayında Sportif Direktör Gökhan Zan'ın transferindeki ısrarıyla Hatayspor'a transfer oldu. İlk maçlarda tutuk bir performans sergileyen Boupendza zamanla ilk 11'e girerek yeteneklerini ve bitiriciliğini kanıtladı.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? BOUPENDZA İSTATİSTİKLERİ

Hatayspor ile bu sezon 23 maçta forma giyen ve attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Boupendza, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.