Aaron Calver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Calver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Calver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Calver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Calver 12 Ocak 1996 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Robert Calver şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Calver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Aaron Calver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Calver'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Calver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Calver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Calver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Calver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2019 yılında Western United

1 Temmuz 2021 yılında Perth Glory

25 Mart 2022 yılında Gwangju FC

Aaron Calver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Calver şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aaron Calver Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sydney FC (-2014)

Avustralya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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