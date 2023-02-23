Aaron Canning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Canning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Canning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Canning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Canning 7 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Canning Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Canning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Canning'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Canning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Canning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Canning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Canning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Coleraine

18 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2016 yılında Coagh United

1 Temmuz 2016 yılında Loughgall

4 Ocak 2017 yılında Glenavon

30 Ağustos 2017 yılında Ballinamallard

1 Ocak 2018 yılında Glenavon

10 Ocak 2018 yılında Limavady United

1 Temmuz 2018 yılında Institute FC

30 Ağustos 2018 yılında Coleraine

28 Ağustos 2021 yılında Dungannon

31 Mayıs 2022 yılında Coleraine

1 Ocak 2023 yılında Portadown

Aaron Canning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Canning şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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