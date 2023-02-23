Aaron Canning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Canning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Canning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Canning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aaron Canning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Canning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Canning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Canning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Canning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Canning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Canning 7 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Canning Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Canning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Canning'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Canning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Canning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Canning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Canning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Coleraine

18 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2016 yılında Coagh United

1 Temmuz 2016 yılında Loughgall

4 Ocak 2017 yılında Glenavon

30 Ağustos 2017 yılında Ballinamallard

1 Ocak 2018 yılında Glenavon

10 Ocak 2018 yılında Limavady United

1 Temmuz 2018 yılında Institute FC

30 Ağustos 2018 yılında Coleraine

28 Ağustos 2021 yılında Dungannon

31 Mayıs 2022 yılında Coleraine

1 Ocak 2023 yılında Portadown

Aaron Canning kimdir

Aaron Canning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Canning şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aaron Canning nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir