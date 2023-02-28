Aaron Carnero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Carnero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Carnero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Carnero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Carnero 22 Nisan 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aarón Omar Carnero Tenazoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Carnero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Carnero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Carnero'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Carnero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaron.carnero/

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Aaron Carnero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Carnero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Carnero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Carnero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atlético Grau

6 Ocak 2019 yılında Comerciantes

1 Temmuz 2020 yılında Pirata FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Aaron Carnero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Carnero şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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