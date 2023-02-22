Aaron Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Davis 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Davis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Davis'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aaron Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2021 yılında Drogheda United
Aaron Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Davis şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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