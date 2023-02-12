Aaron Doran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Doran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Doran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Doran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Doran 13 Mayıs 1991 tarihinde Charleville şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aaron Brian Doran Cogan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Doran Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BI Sportsmanagement Ltd. yapmaktadır. Aaron Doran, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Aaron Doran'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Doran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Doran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Doran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Doran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Blackburn

1 Ekim 2009 yılında MK Dons

1 Kasım 2009 yılında Blackburn

1 Şubat 2010 yılında Leyton Orient

1 Mart 2010 yılında Blackburn

1 Ocak 2011 yılında Inverness Cal.

1 Mayıs 2011 yılında Blackburn

1 Temmuz 2011 yılında Inverness Cal.

Aaron Doran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Doran şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Doran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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