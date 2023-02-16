Aaron Escandell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Escandell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Escandell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Escandell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Escandell 27 Eylül 1995 tarihinde Carcaixent şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aarón Escandell Banacloche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Escandell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Aaron Escandell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Escandell'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aaron Escandell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pipa_aaron

http://www.instagram.com/aaron_escandell/

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Aaron Escandell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Escandell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Escandell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Escandell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında A. Malagueño

9 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2018 yılında Granada

2 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Aaron Escandell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Escandell şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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