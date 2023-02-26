Aaron Essel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Essel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Essel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Essel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Essel 30 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Essel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Aaron Essel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aaron Essel'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Essel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Essel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Essel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Essel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Essel şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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