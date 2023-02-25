Aaron Gurd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Gurd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Gurd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Gurd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Gurd 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Gurd Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 12 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Gurd'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aaron Gurd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Gurd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2022 yılında Sydney FC
Aaron Gurd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Gurd şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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