Aaron Harkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Harkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Harkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Harkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Harkin 3 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Harkin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Harkin'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aaron Harkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Harkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2013 yılında Bilinmiyor
1 Ağustos 2016 yılında Institute FC
31 Ocak 2019 yılında Cliftonville
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Mart 2021 yılında Derry City
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Maiden City
31 Ocak 2023 yılında Portadown
Aaron Harkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Harkin şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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