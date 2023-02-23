Aaron Harkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Harkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aaron Harkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Harkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.