Aaron Healy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Healy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Healy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Healy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Healy 9 Şubat 2003 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Healy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Healy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Healy'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Aaron Healy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Healy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aaron Healy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Healy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2023 yılında Queen's Park

Aaron Healy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Healy şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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