Aaron Herzog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Herzog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Herzog kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Herzog ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Herzog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Herzog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Herzog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Herzog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Herzog 30 Ocak 1998 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Philipp Herzog şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Herzog Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Aaron Herzog, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Herzog'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Herzogboyu ve yaşı kaç

Aaron Herzog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Herzog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Herzog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Herzog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach II

27 Temmuz 2020 yılında Hansa Rostock

14 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Aaron Herzog kimdir

Aaron Herzog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Herzog şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BW Kerpen (2005-2009), Borussia Mönchengladbach (2009-2017)

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Aaron Herzog nereli

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