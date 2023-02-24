Aaron Kacinari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Kacinari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Kacinari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Kacinari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Kacinari 18 Ağustos 2001 tarihinde Izola şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Kacinari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Aaron Kacinari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Kacinari'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Kacinari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Kacinari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Kacinari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Kacinari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında NK Ankaran

10 Temmuz 2019 yılında Drava Ptuj

10 Ağustos 2020 yılında ND Gorica

15 Temmuz 2021 yılında Tabor Sezana

18 Temmuz 2022 yılında Venezia

30 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2023 yılında Venezia

Aaron Kacinari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Kacinari şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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