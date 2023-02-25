Aaron Mceneff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mceneff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Mceneff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Mceneff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Mceneff 9 Temmuz 1995 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Mceneff Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Mceneff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Mceneff'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aaron Mceneff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Mceneff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Mceneff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Mceneff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham U21

30 Temmuz 2015 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Shamrock Rovers

1 Şubat 2021 yılında Heart of Midl.

18 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Aaron Mceneff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Mceneff şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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