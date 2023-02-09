Aaron Molinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Molinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Molinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Molinas 2 Ağu 2000 tarihinde Lomas del Mirador şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aaron Nicolás Molinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Molinas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Molinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Molinas'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Molinas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaronmolinas16/

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Aaron Molinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Molinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Molinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Molinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

30 Ocak 2023 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors

Aaron Molinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Molinas şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Molinas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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