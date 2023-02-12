Aaron Muirhead kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Muirhead Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Muirhead adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Muirhead Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Muirhead 30 Ağu 1990 tarihinde Dumfries şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Muirhead Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Muirhead, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Muirhead'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Muirhead Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Muirhead isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Muirhead Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Muirhead futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ayr United U20

1 Kasım 2008 yılında Annan Athletic FC

1 Temmuz 2012 yılında Partick Thistle

3 Ocak 2015 yılında Falkirk FC

24 Ocak 2019 yılında Ayr United

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Aaron Muirhead Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Muirhead şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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