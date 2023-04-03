Aaron Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Romero 15 Haziran 1999 tarihinde Castellón şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aarón Romero Catalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Romero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hat-trick yapmaktadır. Aaron Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Romero'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında CD Castellón B

1 Temmuz 2021 yılında Castellón

31 Ocak 2023 yılında UD Almería B

Aaron Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Romero şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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