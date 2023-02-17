Aaron Sky Schwarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Sky Schwarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Sky Schwarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Sky Schwarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Sky Schwarz 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Sky Schwarz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Aaron Sky Schwarz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Sky Schwarz'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aaron Sky Schwarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Sky Schwarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Sky Schwarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Sky Schwarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında FAL U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2023 yılında Rapid Wien II

Aaron Sky Schwarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Sky Schwarz şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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