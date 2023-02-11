Aaron Spetale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Spetale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Spetale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Spetale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Spetale 28 Mayıs 2000 tarihinde Casilda, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aaron Spetale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Spetale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Spetale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Spetale'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Spetale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Spetale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Spetale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Spetale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

13 Temmuz 2022 yılında Danubio FC

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

2 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Aaron Spetale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Spetale şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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