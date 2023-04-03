Aaron Stoch Rydell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Stoch Rydell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Stoch Rydell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Stoch Rydell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Stoch Rydell 14 Ekim 2006 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. İsveç,Güney Afrika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Stoch Rydell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Stoch Rydell'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Aaron Stoch Rydell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Stoch Rydell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında IF Bromma U17
1 Ocak 2023 yılında Nordsjaell. U19
Aaron Stoch Rydell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Stoch Rydell şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?IF Brommapojkarna (-2022), FC Nordsjaelland (2023-)
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