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  3. Aatif Chahechouhe, bonservisiyle Çaykur Rizespor’da

Aatif Chahechouhe, bonservisiyle Çaykur Rizespor’da

Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor anlaştıklarını açıkladı.

Aatif Chahechouhe, bonservisiyle Çaykur Rizespor’da

Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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