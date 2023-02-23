Aatu Hakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aatu Hakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aatu Hakala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aatu Hakala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aatu Hakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aatu Hakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aatu Hakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aatu Hakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aatu Hakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aatu Hakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aatu Hakala 28 Temmuz 2000 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aatu Hakala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ForwardFootball yapmaktadır. Aatu Hakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aatu Hakala'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aatu Hakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aatu Hakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aatu Hakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aatu Hakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında TiPS

1 Ocak 2018 yılında IF Gnistan

14 Ocak 2021 yılında FC Haka

Aatu Hakala kimdir

Aatu Hakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aatu Hakala şuan FC Haka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Aatu Hakala nereli

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