AB, 540 milyar euroluk kurtarma paketinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette anlaşma sağladı.

Avrupa koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele ediyor. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Covid-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Covid-19 nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA