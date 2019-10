AB destekli 'Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon' eğitimine başvurular başladı

AVRUPA Birliği'nce (AB) fonlanan, girişim, inovasyon ve iletişim dallarında eğitim verilen "Internalisation at Home Through Online Micromasters and Virtual Mobility" projesinin başvuruları başladı. 6 ay sürecek olan ve Türkiye'den 40 katılımcının burslu eğitim göreceği programa 15 Ekim- 15 Kasım arasında başvuru yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde; Makedonya'dan Institute of Communication Studies, Slovenya'dan DOBA Faculty ve Litvanya'dan Vytautas Magnus University'nin iş birliği ile hayata geçirilen "Internalisation at Home Through Online Micromasters and Virtual Mobility" projesi, girişimcilik, yönetim ve pazarlama alanlarında çalışmayı hedefleyenlerin bu yönlerini geliştirirken ayrıca uluslararası profesyonel network oluşturmalarını da sağlayacak.

Uzaktan eğitim programına katılım için 15 Ekim - 15 Kasım arasında, "www.micromaster.eu" sitesi üzerinden başvuru yapılacak. Türkiye'den 40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği program 6 ay sürecek. Dili ingilizce olan programda, seçilen adaylar, Avrupa Birliği'nce sağlanan bursla eğitim alacak.

6 aylık eğitimi tamamlayanların uluslararası sertifika alacağı programa katılım için herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olunması gerekiyor. Ayrıca programda, katılımcı ülkelerden farklı sektörlerde çalışan 10 öğretim üyesi ve mentor eğitim verecek.

Projede 4 ders bulunuyor, eğitimleri ve tarihleri ise şu şekilde:

20 Ocak - 16 Şubat 2020'de "Uluslararası İş Çevrelerinde İletişim Kurma Biçimleri'

24 Şubat - 22 Mart 2020'de "İnovasyon ve Yenilikçi İş Stratejileri'

30 Mart - 3 Mayıs 2020'de "Düşüncede ve Eylemde Girişimcilik Zihniyeti'

11 Mayıs - 22 Haziran 2020'de ise final projesi hazırlanıp teslim edilecek.

Kaynak: DHA