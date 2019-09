AB eski Bakanı Egemen Bağış, resmen Çekya Büyükelçisi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çekya Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı. Bigalı'dan boşalan koltuğa ise AB eski Bakanı Egemen Bağış atandı.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Türkiye ziyaretinde düzenlenen Türkiye-Çekya İş Formu'nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçiliğine atandığını konuşması sırasında, "Prag Büyükelçiliği'ne atanan AB eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum" sözleriyle açıklamış, ancak karar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmamıştı.

Ayrıca Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katılmıştı.

BAĞIŞ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bağış, kendi sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda:

"Çek Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Andrej Babiş, eşleri ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın da vurguladığı gibi dost ve müttefik Çekya'yla her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademiz tamdır. Durmak yok…"



EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Aslen Siirt'lidir. Annesinin adı Güler'dir.Babası Abdullah Bağış, 1974–1979 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır.Devlet Bakanı ve Başmüzakereci. 2002'de İstanbul Milletvekili seçilen Egemen Bağış, AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevini yürütmüştür. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside AK Parti'nin kilit ismi olarak görev yapmış olan Bağış, partinin ulusal, uluslararası temaslarında ve teşkilatlarında dış politika konularında yönlendirme ve koordine etme görevini yerine getirmiş, önemli küresel gelişmelerin parti yönetimine akışını koordine etmiştir.

Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu'nun kurucusu olan Bağış, Platform'un Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı "İstanbul Merkezi Brüksel" Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

1990'larda, New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Başkanlığını yapan Bağış, derneğin oy birliği ile iki kez üst üste seçilen tek başkanıdır. Diğer yandan, Ankara merkezli bir devlet birimi olan Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulu'nda üye olarak hizmet vermiştir.

"The Baruch College of The City University of New York" İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp,

Kamu Yönetimi üzerine de master yapan Egemen Bağış, Beyhan Bağış ile evli olup iki çocuk babasıdır.

2002-2011 Yılları Arasında Yürüttüğü Görevler:

T.C Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı

Türkiye-ABD Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı

NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı

ÇEKYA NERESİDİR?

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya Orta Avrupa’da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur.

BAŞKENTİ PRAG

Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke, Bohemya ve Moravya bölgelerinden oluşur ve daha büyük Silezya bölgesinin bir parçasıdır. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’nin üyesi olmuştur.

Ülkenin dünya çapında tanınan ürünleri kristal, cam işlemeleri ve garnet taşıdır. Bunun yanında, bira gerek üretim gerekse kültür olarak ülkenin en önemli sembollerindendir. Pek çok ülkede yerel bira üreticileri isim haklarını başta Bohemya bölgesine bağlı Plzeň şehri olmak üzere bu ülkeden almıştır.

ÇEKYA ÇEK CUMHURİYETİ’NİN KISA ADI

İŞTE ÇEKYA HARİTASI…



TARİHÇE

Günümüzdeki Çeklerin ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa’ya göç etmiş Slavlardır.



8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli I. Bořivoj Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliği’nden bağımsızlığını ilân etti ve böylece ilk Bohemya devleti ortaya çıktı. I. Bořivoj’un kurduğu Přemyslovců Hanedanı Bohemya’yı Orta Çağ’ın sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemya Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.

Mezhep kavgalarından dolayı çıkan 15. yüzyıldaki Hussit Savaşları ve 17. yüzyıldaki Otuz Yıl Savaşları Bohemya halkına büyük zararlar verdi. 16. yüzyıldan itibaren bölge Habsburgların yönetimi altına girdi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu zayıfladıkça Bohemya önce Avusturya İmparatorluğu sonra da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi.



Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldiler.

1. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Slovakya Nazi Almanyası’yla anlaşarak Çekoslovakya’dan ayrıldı. Nihayet 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyetler Birliği |Sovyet]]ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek Alman işgaline son verdiler. Çekoslovakya tekrar birleşti. 1948 yılında yönetim komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra, 41 yıl boyunca Çekoslovakya Doğu Bloku’nda yer aldı.

5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen Alexander Dubček siyasi bir liberalleşme dönemi başlattı. Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustosunda Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi. Kasım 1989’da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme dönüş yaptı. 1 Ocak 1993 tarihinde ülke barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı. Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999 tarihinde NATO’ya 1 Mayıs 2004 tarihinde de Avrupa Birliği’ne katıldı. 21 Aralık 2007 tarihi itibarı ile Avrupa Vize Birliği’ne dahil edilmiştir.