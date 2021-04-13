AB ile yaşanan koltuk krizinde flaş gelişme! Ursula von der Leyen ilk kez konuştu: Bir daha asla!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in arasındaki koltuk krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretleri sırasında von der Leyen'in ayakta kalması ile başlayan gerilimin ardından ikili ilk kez bir araya geldi. Leyen'in Michel'i, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda uyardığı belirtildi. Bunun üzerine iki ismin benzer durumun yaşanmayacağı konusunda anlaşmaya vardıkları öğrenildi.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLERDİ AMA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ayakta kalmış, küresel çapta tartışmalara neden olan bu görüntülerin ardından Michel, günlerce uyuyamadığını ifade ederek perşembe akşamı için von der Leyen ile bir görüşme planladığını aktarmıştı. Ancak Leyen'in aile ziyareti sebebiyle Almanya'da bulunması, görüşmenin gerçekleşmesine engel olmuştu.

TEKRARLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKÇA VURGULADI

AB'nin iki üst düzey yöneticisi Öichel ve von der Leyen, pazartesi akşamı, olayın ardından ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık iki saat kadar süren görüşmede Ankara'da yaşanan koltuk krizi kapsamlı olarak değerlendirilirken Brüksel'deki kaynaklar, Ursula von der Leyen'in , Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladığını ifade etti.

Michel'in ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA BİLGİ VERİLECEK

AB'nin kadın liderinin ayakta kalmasına göz yumduğu gerekçesiyle Charles Michel'e tepkiler yoğun olarak sürerken Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve parlamento grup başkanları, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e, koktuk krizi konusunda kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Bugün yapılacak görüşmede iki lider, olaya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup temsilcileri ve Sassoli ile istişarelerde bulunacak.

AB diplomatları, Ankara'da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını belirtmişti.

OTURMA PLANINI MICHEL'İN EKİBİ AYARLADI

Brüksel'deki kaynaklar, Von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan'la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.