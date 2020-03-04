AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA