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AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin...

AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA




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