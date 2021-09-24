AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

AB Konseyi'nden gelen bilgiye göre, seyahat kısıtlamalarına dahil edilmeyen ülkeler içinde değişikliğe gidilerek, listeye 3 ülke ismi daha eklendi. Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, karşılıklı olarak AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi şatı ile Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

LİSTE İKİ HAFTADA BİR DEĞİŞİYOR

Düzenlemelere göre AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılıp yerine Şili, Kuveyt ve Ruanda eklendi. AB listesinin bir bağlayıcılığı söz konusu olmazken, liste iki haftada bir güncellenebiliyor.

AB, 2020 yılının mart ayında, salgının git gide yayılmasına karşın 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.