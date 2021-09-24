Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izleBir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleCamdaki Kız 12. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle15 bin atama kontenjanları listesi 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 24 Eylül 2021 Cuma | Kovalar aşkı bulacak, Balıkların yaraları sarılacak! İşte diğer burçlar...Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl ve ne için kullanılır? Twitter bahşiş kutusu nasıl açılır, bahşiş nasıl verilir, atılır? Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİstanbul'un korkutan hava kirliliği raporu! Gelecekte daha kirli hava soluyacağızKovid-19'a çare olacak iksir ürettiğini söyleyen büyücü, koronavirüsten öldü!Katar ne demek, TDK'ya göre Katar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkelerin bulunduğu listeye 3 ülke daha eklendi.

AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

AB Konseyi'nden gelen bilgiye göre, seyahat kısıtlamalarına dahil edilmeyen ülkeler içinde değişikliğe gidilerek, listeye 3 ülke ismi daha eklendi. Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, karşılıklı olarak AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi şatı ile Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

LİSTE İKİ HAFTADA BİR DEĞİŞİYOR

Düzenlemelere göre AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılıp yerine Şili, Kuveyt ve Ruanda eklendi. AB listesinin bir bağlayıcılığı söz konusu olmazken, liste iki haftada bir güncellenebiliyor.

AB, 2020 yılının mart ayında, salgının git gide yayılmasına karşın 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

AB Kovid-19 tedbirleri gereğince alınan seyahat kısıtlamasında kararında değişikliğe gitti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT