AB, listeyi açıkladı! Sert kurallar uygulanacağı büyük dijital platformlar da bu listede yer alıyor!

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platform ve arama motorları listesinin belirlendiğini açıkladı.

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AB, listeyi açıkladı! Sert kurallar uygulanacağı büyük dijital platformlar da bu listede yer alıyor!

Avrupa Birliği'nin (AB), kullanıcı sayısı yüksek olan ve bu nedenle katı kurallara tabi olacak büyük dijital platformlar listesinde Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Apple bulunuyor.

AB, listeyi açıkladı! Sert kurallar uygulanacağı büyük dijital platformlar da bu listede yer alıyor!

AB KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ LİSTEYE SIKI DENETİM GELİYOR

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platform ve arama motorları listesinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun çok büyük çevrim içi platform, Bing ve Google'ın da çok büyük arama motoru olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

KURAL İHLALİNDE PARA CEZALARI UYGULANACAK

Belirlenen 19 platformun 4 ay içinde yasa kapsamındaki bütün yeni yükümlülüklere uymak zorunda kalacaklarına işaret edilen açıklamada, platformların dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi korumaları, risk değerlendirmesi yapmaları, riskleri azaltmaya yönelik adım atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları gibi kurallara uymaları gerekeceği ifade edildi.

Yeni kurallar çerçevesinde, dijital platformlar AB tarafından daha sıkı biçimde denetlenecek.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.

KAYNAK: AA

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