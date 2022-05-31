Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!SGK'dan özel hastanelere ilişkin karar: Tüm branşlarda eşit hizmet sağlanacakTV8 Survivor All Star 119. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle YoutubeSon dakika! Dosya infaza gitmişti, Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildiTRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 27. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali izle YoutubeFOX TV Yasak Elma 144. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

AB Rus petrolü ithalatına yasaklama kararı getirdi. Alınan karar sonrasında petrol fiyatları iki ayın zirvesi olan 119 doların üzerine çıktı.

AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 azaltacak ambargo kararı uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. AB'nin aldığı kararın ilk etapta Rusya'dan ithalatı üçte iki oranında azaltacak olmasının piyasada arz sıkışıklığına yol açacağı endişeleri ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını 1,65 dolar artışla 123,32 dolara taşıdı.

AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

"PETROL FİYATLARI ZİRVEYE DOĞRU ÇIKIYOR"

NYMEX'de de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 3,66 dolar yükselerek 118,73 dolar seviyesine çıktı. Analistler petrol fiyatlarının Mart ayında görülen zirvelere doğru hareket etmeye devam ettiğini, Çin'de pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin, ekonominin yeniden açılmasının yaratacağı talep artışına yönelik beklentilerin bu harekete destek verdiğini belirtti.

AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

OPEC+'nın 2 Haziran'da yapacağı toplantıda Batı'dan gelen üretimin daha fazla artırılması çağrılarına rağmen Temmuz ayı için günlük üretim artışını önceden belirlendiği gibi 432 bin varil olarak onaylaması bekleniyor.

AB Rusya'ya ambargo koydu! Petrol fiyatları zirveye çıktı!

{TITLE_STRIP}Çin'deki koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Brent petrol yükselişe geçti

{TITLE_STRIP}Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT