AB vatandaşlarının çoğu Brexit’in birliği etkilemeyeceğini düşünüyor

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ülke vatandaşlarının çoğunun İngiltere'nin AB'den çıkmasının birliği etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya çıkardı.

Alman Bertelsmann Vakfı 28 ülkede 14-65 yaşları arasında 11 bin 700 kişi ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşması olarak bilinen Brexit krizi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Vakıf tarafından yapılan kamuoyu araştırması Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülke vatandaşlarının yüzde 61'nin İngiltere'nin AB'den çıkmasının birliği büyük ölçüde etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılanların yüzde 27'si Brexit'in gerçekleşmesinin AB için olumsuz olacağını belirtirken geriye kalan yüzde 12 ise birliğin İngiltere olmadan daha iyi olacağına inandıklarını ifade etti.

Ankete göre, Brexit kararı konusunda Hollandalılar ve Polonyalıların en karamsar olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA