AB ve Rusya arasında Sputnik V aşısı gerginliği

Aşılama çalışmalarıyla vücudun gerekli antikorları üretmesi ve insanlığın koronavirüsle olan savaşı kazanılması hedefleniyor. Aşı çalışmalarına Rusya'da dahil olmuş ve Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Sputnik V aşısı geliştirilmişti. Rus bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın tüm dünya ya Sputnik V aşısı sağlayabileceği ifade edilmişti. Ayrıca aşının kalitesinin bir şüphe uyandırmadığı da belirtilmişti. Ancak Rusya, Batı'nın bu çalışmaları baltaladığı görüşünde...

"AŞIYI GÖZDEN DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Rusya kendi bünyesindeki aşı çalışmalarının AB tarafından baltalanmaya çalışıldığını iddia ediyor, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin yaptığı açıklamada, AB tarafından Sputnik V aşısı aleyhinde adımlar atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Avrupa bürokrasisinin bazı temsilcilerinin son zamanlarda, Washington'un Rusya'ya ve ülkemizle bağlantılı her şeye dönük sert direktiflerini koşulsuz olarak takip etme arzusu artık gülünç biçimler alıyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca daha önce usya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusyanın geliştirdiği aşılara yönelik karşıt kampanya yürüttüğünü ifade etmişti.