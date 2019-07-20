Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı

21 Temmuz'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacak Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlandı.

21 Temmuz'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yer alan Mersah'ta (Aba Güreşi özel yarışma alanı) Türkiye şampiyonası yapılacak. Şampiyonaya Türkiye'den yaklaşık 30 şehirden bin 200 sporcu katılacak. Şampiyonanın hazırlıkları ise tamamlandı. Prof. Dr. İbrahim Öztek, Aba Güreşi Federasyonu ikinci başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Asbaşkan Mustafa Karagöl ve Organizasyondan sorumlu Mesut Yılmaz'ın katılımı ile HBB Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda antrenör ve hakemlerin de hazır bulunduğu toplantıda geniş çaplı son bilgiler verildi.

Öztek, bazı İller'den dört beş takımla gelmek isteyen kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak fazla takımla gelmek isteyenlere üç takımdan fazla gelemezsiniz dedik. Ama o takımlarımızı dışarıda bırakmamak için, ilçelerden gelmelerini istedik. Güreş Federasyonu'ndan da 2 kişi gelecek. Burada bir maden var ve bu madeni buradaki aba güreşi sevdalıları oluşturuyor. Aba güreşi fırtına gibi her tarafa güzel etki yapıyor. Herkesin olduğu gibi Amerika'nın da dikkatini çekmiş ve gelmek istiyorlar" dedi.

Öztek, daha sonra katılımcılara kurallar ile ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: İHA