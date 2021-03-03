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Aba isminin anlamı nedir, Aba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Aba isminin anlamı; abla, anne demektedir. Bu içeriğimizde Aba isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Aba isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Aba isminin anlamı nedir, Aba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aba isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aba ismi ne demek, Aba ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aba isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aba isminin kökeni: 

Aba ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Aba ismi 2 kişide bulunmaktadır.

Aba isminin cinsiyeti: 

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Aba isminin rengi:

Mor

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Aba İsminin anlamı nedir? TDK Aba anlamı:

Aba TDK'da abla, anne; yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş; bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük; bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka; kepenek anlamlarında kullanılmaktadır.

Aba İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Aba ismi geçmemektedir.

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Aba ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Aba isminin Harf Analizi Nedir ?

Aba ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

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Aba isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aba ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

B : 2

A : 1

= 4 – Aba İsminin Numeroloji Toplamı 4’dir.

Aba ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aba isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1      B: 2      A: 1 = 4

4 +  0 = 4 Kader sayısı

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Aba isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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