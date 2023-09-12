ABA otizm eğitim merkezinden farkındalık semineri

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte dezavantajlı çocuklarında eğitim öğretim dersleri başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ABA otizm eğitim merkezinden farkındalık semineri

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte dezavantajlı çocuklarında eğitim öğretim dersleri başladı. ABA otizm merkezi, dezavantajlı çocukların aileleri ile bir araya gelerek çocukların hakları ve ailelerin yapması gereken çalışmaları aktaran aile eğitim semineri düzenledi.

Eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarına kavuşan çocuklar gibi dezavantajı çocuklarda bu buluşmadaki yerlerini aldılar. Diyarbakır'da faaliyet gösteren ABA Otizm Eğitim Merkezi düzenledikleri iki seminer ile her ay çocukların ve aileleri hakları noktasında bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Seminer çerçevesinde ailelerin ve çocukların hakları nelerdir, yapılması gerekenler, uygulamada ve pratikte olması gerekenler aktarılırken katılımcıların sordukları sorulara da birebir bilgilendirme yapıldı. Bu tür toplantıların süreklilik arz etmesi ve kişilerin haklarını bilmeleri noktasında büyük önem taşıdığı yorumları yapıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Özel Eğitim Uzmanı Burcu Selçuk, çocukların ilk defa ailelerinden ayrılarak sistemli bir organizasyonun içine gireceklerinin önemine dikkat çekti. Selçuk, "Okul çocukların ebeveynlerinden ve kendi güvenli alanlarından ilk defa ayrılarak düzenli ve sistemli çalışmalar yapma sorumluluğunu hissettikleri bir alan olarak bilinmektedir. Çocuklar okul aracılığıyla özel eğitimin amaçları arasında olan toplumsal rolleri geliştirme, çevresindeki bireyler ile olumlu ilişkiler kurma ve kendi kendilerine yetecekleri beceriler kazanarak bağımsız yaşam yönünde önemli bir adım atmış olacaklardır. Tam olarak bu noktada uzmanlar ve ebeveynlerin öğrencilerin uyum sürecini kolaylıkla atlatmaları, bu süreci atlatırken gerekli olan beceri, kullanılacak stratejileri ve öğrencilerin haklarını bilmeleri etkili ilerlemeyi sağlayacaktır. Bu çerçevede Diyarbakır'da ailelerimizle yaptığımız toplantılar aracılığı ile de ailelerin haklarını bilmeleri noktasında ilgi dolu gerekli bir seminer gerçekleştirdik" dedi.

ABA Otizm Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çaçan ise dezavantajlı bireylerin normal yaşama adaptasyon süreçlerinin zaman zaman sancılı olabileceğine değindi ve bu süreçlerde ailelerin de haklarını bilmelerinin önemli olduğunu söyledi. Çaçan, "Okula başlama dönemi hem çocuklar hem de ebeveynler için yepyeni bir dönemin başlangıcı. Bu dönemde çocuklarımız bazen zorlanabiliyor ve bazı konularda kaygı duyabiliyor. Bizler de ABA Otizm Eğitim Merkezi olarak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ailelerimizin yanındayız. Bundan dolayı ülke çapında adından söz ettiren ve seminerleri ile farkındalık oluşturan Burcu Selçuk hocamızla birlikte "Çocuğum okula başlarken beni neler bekliyor? Başlıklı bir seminer düzenledik. Yoğun bir katılımın olduğu bu seminerde ailelerimiz akıllarındaki kaygı duyduğu soruları bizimle paylaştılar, soru cevap şeklinde geçen samimi bir ortamda geçti seminerimiz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ABA otizm eğitim merkezinden farkındalık semineri

ABA otizm eğitim merkezinden farkındalık semineri

ABA otizm eğitim merkezinden farkındalık semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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