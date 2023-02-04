Ababacar Lo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ababacar Lo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ababacar Lo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ababacar Lo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ababacar Lo 2 Ocak 2000 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ababacar Moustapha Lô şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ababacar Lo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Ababacar Lo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ababacar Lo'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ababacar Lo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ababacar Lo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ababacar Lo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ababacar Lo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2020 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2021 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz

21 Temmuz 2021 yılında SO Cholet

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Ababacar Lo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ababacar Lo şuan FC Metz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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