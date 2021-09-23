Abacı ne demek, TDK'ya göre Abacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abacı ne demek? Abacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abacı kelimesi. Peki abacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abacı nedir, abacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Abacı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Abacı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ABACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aba yapan veya satan kimse

- Abadan giyecek yapan veya satan kimse

- Asalak

- Bedavacı



ABACI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- abacı kebeci (ara yerde) sen neci?

