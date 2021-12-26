Abanoz ne demek, TDK'ya göre Abanoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abanoz ne demek? Abanoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abanoz kelimesi. Peki abanoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abanoz nedir, abanoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABANOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abanoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abanoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre abanoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı

- Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası

- Bu tahtadan yapılmış

- Koyu, parlak siyah

- Bu renkte olan



ABANOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tunç işlemeli küçücük bir abanoz masa üzerinde açık bırakılmış bir kitap gördü.



ABANOZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- abanoz gibi

- abanoz kesilmek

