Abant Tabiat Parkı'nda balık avlamaya kalktılar! Kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası

Bolu'nun turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda kaçak balık avlayan 3 kişiye idari para cezası verildi. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Abant Tabiat Parkı'nda Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Abant Gölü'nde balık avlayan 24 kişi denetlendi.

PARA CEZASI VERİLDİ

"Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti" kapsamında denetlenen 24 kişiden 3'üne idari para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Mili Parkı ve kent genelindeki denetim faaliyetlerinin jandarma ekipleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı