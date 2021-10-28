Abaşo ne demek, TDK'ya göre Abaşo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abaşo ne demek? Abaşo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abaşo kelimesi. Peki abaşo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abaşo nedir, abaşo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABAŞO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abaşo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abaşo kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre abaşo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama

- Altta, aşağıda bulunan, alttaki

