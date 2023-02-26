Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abass Samari Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abass Samari Salifu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abass Samari Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abass Samari Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abass Samari Salifu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abass Samari Salifu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abass Samari Salifu 2 Temmuz 2004 tarihinde Wa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abass Samari Salifu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abass Samari Salifu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abass Samari Salifu'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abass Samari Salifu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abass Samari Salifu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Abass Samari Salifu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abass Samari Salifu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında Accra Lions

Abass Samari Salifu kimdir

Abass Samari Salifu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abass Samari Salifu şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TUFA

Abass Samari Salifu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Abass Samari Salifu nereli

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