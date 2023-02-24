Abaz Karakaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abaz Karakaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abaz Karakaci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abaz Karakaci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abaz Karakaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abaz Karakaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abaz Karakaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abaz Karakaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abaz Karakaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abaz Karakaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abaz Karakaci 25 Ağustos 1992 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Abaz Karakaçi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abaz Karakaci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abaz Karakaci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Abaz Karakaci'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abaz Karakaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abaz Karakaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Abaz Karakaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abaz Karakaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KF Vllaznia

1 Ağustos 2012 yılında FK Partizani

30 Aralık 2012 yılında KF Vllaznia

31 Ocak 2013 yılında KF Ada Velipojë

30 Haziran 2013 yılında KF Vllaznia

31 Ağustos 2013 yılında KF Butrinti

3 Şubat 2014 yılında KS Luftëtari

1 Temmuz 2014 yılında FK Apolonia

24 Ocak 2015 yılında KF Tërbuni

24 Eylül 2016 yılında KS Kastrioti

30 Ocak 2017 yılında Besëlidhja

15 Eylül 2017 yılında KS Kastrioti

23 Ağustos 2018 yılında KF Egnatia

30 Haziran 2019 yılında KS Kastrioti

Abaz Karakaci kimdir

Abaz Karakaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abaz Karakaci şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Abaz Karakaci nereli

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