ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorularına yanıt! İddialara noktayı koydu!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Aday olacak mısınız?” sorusuna "Altılı Masa'nın görevi, biz o ne derse ona uyacağız" yanıtını verdi.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorularına yanıt! İddialara noktayı koydu!

ABB Başkanı Yavaş, katıldığı bir söyleşide üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı adayı olacağı tahmin edilen isimlerden biri olan Mansur Yavaş, söyleşideki öğrencilerden birinin "Buradaki herkesin aklındaki sorudur, aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"BEN BU SORUYU DUYMAMAK İÇİN HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Yavaş'ın soruya, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" şeklinde yanıt vermesi salondaki katılımcıları güldürdü.

Yanıtına devam eden Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız."

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